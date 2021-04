Interparfums : le relèvement de l'objectif de revenus salué

Interparfums : le relèvement de l'objectif de revenus salué









Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums dévoile, au titre de son premier trimestre, un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros, en hausse de 28% et de 34% à change constant. Une croissance qui marque un retour à des niveaux d'activité comparable à ceux du premier trimestre 2019 et témoigne du fort rebond des principales marques du portefeuille ainsi que du succès des derniers lancements. Si l'accélération concerne la quasi-totalité des régions du monde, la tendance a été particulièrement marquée en Amérique du Nord (+45%), en Europe de l'Est (+97%) et en Asie (+36%) avec une forte accélération en Chine. Seule l'Europe de l'Ouest est en recul avec les différents confinements mis en places dans divers pays ainsi qu'en raison d'une base de comparaison défavorable.

Objectif de revenus annuels relevé

Philippe Benacin, PDG du groupe, affirme : "Si ce très bon début d'année, tant sur les lignes catalogue que sur les lancements, et un carnet de commande très haut, confortent notre optimisme pour les mois à venir, il est bien difficile d'extrapoler cette tendance sur les trimestres à venir compte tenu du manque de visibilité actuel. A ce jour, nous anticipons un CA de l'ordre de 440 ME (contre 400 ME précédemment) sur l'ensemble de l'exercice, en hausse de 20% par rapport à 2020".

Philippe Santi, DG Délégué, note de son côté : "Alors que nous constatons une accélération de l'activité, nous n'anticipons pas d'augmentation sensible de la marge opérationnelle de l'exercice compte tenu de notre stratégie affirmée de réinvestissement progressif de nos excédents de résultat opérationnel".

Publication saluée

Le titre s'adjuge 2,5% à 54 euros après ces annonces. Prenant acte du relèvement de l'objectif de revenus annuels, Midcap Partners ('neutre') rehausse ses estimations de résultats et son objectif de cours, qui passe de 43,1 à 53,2 euros. Oddo BHF revalorise également le dossier de 48 à 54 euros avec un avis maintenu à 'surperformance'. Après le récent rebond du secteur et du titre, le broker est tenté de redevenir plus neutre à court terme, même si fondamentalement, il apprécie la capacité du groupe à renouveler son portefeuille et entretenir le line-up de lancement, son track record, et sa solide génération de cash-flow...