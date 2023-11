Interparfums : le marché salue les objectifs 2024

(Boursier.com) — Interparfums se distingue en matinée avec un titre qui avance de 5,3% à 48,4 euros. Fort d'un plan de lancements riche en nouvelles initiatives sur l'ensemble des marques du portefeuille qui viendra soutenir l'activité en 2024, le parfumeur a indiqué tabler sur une nouvelle augmentation de son activité en 2024 avec un objectif de chiffre d'affaires de 880-900 ME.

Philippe Benacin, PDG de l'entreprise, a déclaré : "après une croissance très rapide au cours de ces dernières années, avec des ventes passées de 500 à 800 ME, nous constatons aujourd'hui des signes de ralentissement sur certains marchés. Pour autant, nous anticipons une croissance de l'ordre de 10% à 12% en 2024, notamment portée par la première année d'activité des parfums Lacoste, marque sur laquelle nous concentrons beaucoup d'efforts et d'attention mais également par un marché mondial de la parfumerie, certes moins dynamique, mais toujours positif et de taille importante".

Après -comme l'ensemble du secteur du Luxe- avoir sensiblement corrigé depuis l'annonce par Richemont de créer une Division Parfums (env. -33%), le niveau actuel du titre apparaît comme un plancher technique, affirme Oddo BHF. Les indications sont -comme prévu- assez prudentes, à ce stade car la consommation reste sous contrainte, le carnet de commandes est revenu à des niveaux plus normatifs (environ 100 ME estimés au lieu de 150 ME en début d'exercice), ITP a pour habitude de donner des indications conservatrices. Au final, la communication de ce matin ne donne pas de momentum, mais elle n'est pas non plus inquiétante (impression de statu quo). L'analyste reste ainsi logiquement 'neutre' sur la valeur.