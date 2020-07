Interparfums : le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre atteint 139,3 ME

Interparfums : le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre atteint 139,3 ME









Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2020 d'Interparfums a atteint 139,3 ME, en recul de 42% par rapport au 1er semestre 2019.

Compte tenu de la fermeture de la majeure partie des points de vente dans le monde pendant de longues semaines, l'activité des marques a souffert au 1er semestre 2020, avec des reculs compris entre 40% et 60% sur la période. Les parfums Coach et Rochas affichent des reculs limités grâce aux lancements des lignes Coach Dreams et L'Homme Rochas réalisés en tout début d'année.

Si le solide niveau d'activité enregistré depuis plusieurs années aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest a permis d'y limiter la baisse de l'activité, le contexte sanitaire a globalement pesé sur l'ensemble des zones avec des reculs plus marqués au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. La France, elle, enregistre une reprise sensible en mai et juin, bénéficiant des bonnes performances des parfums Rochas et Montblanc.