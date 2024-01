Interparfums : le Chiffre d'affaires 2023 grimpe de 13% à 798,5 ME

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires proche de 800 ME (798,5 ME), en ligne avec les attentes, contre un peu plus de 700 ME l'année précédente, Interparfums a réalisé une nouvelle année record en 2023, dans un marché dynamique, notamment sur la première partie de l'exercice.

Si la hausse des prix de facturation pratiquée en début d'année a contribué à la hausse du chiffre d'affaires, cette performance est avant tout organique avec une progression des volumes de l'ordre de 11,5%, reflétant une demande toujours aussi soutenue sur les marques phares du portefeuille, qui affichent des progressions à deux chiffres sur l'année.

À devises constantes, cette croissance atteint 14,6%, soit un peu plus de 100 ME de chiffre d'affaires additionnel par rapport à l'an passé.

Activité 2023 par marque

Désormais première marque du groupe, les parfums Jimmy Choo dépassent les 200 ME, en hausse de 16 %, portés par les lignes historiques Jimmy Choo et Jimmy Choo Man, et surtout par le succès international continu des lignes I Want Choo et I Want Choo Forever, lancées en 2021 et 2022 ;

Avec un chiffre d'affaires là encore supérieur à 200 ME, en progression de 12 %, les parfums Montblanc poursuivent une croissance soutenue, portée par la solidité de la franchise Monblanc Legend et la forte hausse de la franchise Montblanc Explorer, renforcée par le lancement de la ligne Montblanc Explorer Platinum en début d'année ;

Avec un 4ème trimestre en progression de près de 12%, les parfums Coach poursuivent leur forte dynamique et enregistrent un chiffre d'affaires de 187 ME, en croissance de 22%, grâce à la hausse continue de la demande sur la quasi-totalité des lignes féminines et masculines Coach, renforcées par plusieurs extensions tout au long de l'année ;

Malgré une amélioration des conditions de marché en Europe de l'Est, l'activité des parfums Lanvin présente un léger recul en l'absence de lancement majeur sur la période ;

Le chiffre d'affaires des parfums Rochas dépasse les 40 ME grâce à la bonne tenue de la ligne Eau de Rochas et au lancement de la ligne Rochas Girl Life, seconde illustration de la démarche éco-responsable menée par le groupe ;

La collection Les Sommets mise sur le marché en début d'année dans une distribution extrêmement sélective (300 points de vente) participe au déploiement en cours de l'offre des parfums Moncler.

Dans le même temps, le duo Moncler Sunrise, lancé en fin d'année, enregistre des premiers signes très positifs, traduisant le vrai démarrage de la marque en parfumerie. Une initiative majeure est en préparation pour 2025.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : "Dans un contexte global extrêmement complexe, tant au niveau géopolitique et économique qu'au niveau de la chaine d'approvisionnement, nous avons réalisé une très belle année 2023, largement au-dessus de nos prévisions initiales. Les trois marques majeures de notre portefeuille affichent une progression à deux chiffres pour des niveaux de vente annuels désormais compris entre 180 et 210 ME. L'année 2024 sera une année marquée par le démarrage de l'activité sur la marque Lacoste. Son potentiel nous parait très important et nous sommes extrêmement confiants quant à notre capacité à en faire prochainement une marque majeure de notre portefeuille."