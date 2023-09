Interparfums : Le bénéfice net grimpe à 77,6 ME au S1

(Boursier.com) — Interparfums présente un chiffre d'affaires net au S1 de 396,1 ME, contre 318,7 ME il y a un an. Le bénéfice net ressort à 77,6 ME contre 54,2 ME. Le résultat d'exploitation est de 102,2 ME après 71,8 ME il y a un an.

Concernant les perspectives 2023, la marge opérationnelle devrait atteindre 18% à 19% pour l'ensemble de l'exercice, soit un net repli sur l'ensemble de l'exercice à comparer à 25,8% au premier semestre et 18,7% en 2022. "Le ralentissement constaté sur quelques marchés depuis l'été nous incite à la prudence sur le second semestre", a commenté Philippe Bénacin, le PDG d'Interparfums. Fin juillet, "malgré un plan de lancements nettement moins important au 2ème semestre et quelques signes de ralentissement sur certain marché", le groupe avait revu à la hausse ses objectifs de vente avec un chiffre d'affaires attendu autour de 800 ME sur l'ensemble de l'exercice 2023, contre 770 ME initialement ciblés.