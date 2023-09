Interparfums : gros coup de chaud

(Boursier.com) — Il est rare de voir Interparfums subir un tel décrochage. Le titre du parfumeur chute de 8,5% à 54,6 euros après avoir perdu jusqu'à 11% un peu plus tôt en séance. Un coup de bambou à relier, selon plusieurs spécialistes, à la nomination de Boet Brinkgreve à la tête d'une toute nouvelle entité chez le Suisse Richemont : 'Laboratoire de Haute Parfumerie & Beauté'.

Cette baisse "est liée à l'annonce de la création chez Richemont du Laboratoire de Haute Parfumerie & Beauté", indique ainsi à 'Bloomberg' Sarah Thirion, stratège chez TP Icap. "Richemont pourrait souhaiter réinternaliser les licences MontBlanc & Van Cleef qui représentaient 29% du chiffre d'affaires 2022 d'Interparfums", souligne l'analyste, tout en rappelant que la licence Montblanc a été renouvelée par ITP en avril dernier.

"Boet créera et dirigera notre nouveau Laboratoire de Haute Parfumerie et Beauté pour permettre à nos six Maisons déjà impliquées dans le parfum d'atteindre une taille critique dans ce domaine hautement concurrentiel, où l'échelle est cruciale. En partenariat avec les Maisons, et tout en respectant leur positionnement unique haut de gamme, la plateforme mobilisera les ressources de nos Maisons pour contribuer au développement des créations les plus raffinées et des licences prometteuses", a déclaré Johann Rupert, président de Richemont.