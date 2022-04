Interparfums grimpe après les comptes

(Boursier.com) — Interparfums grimpe de plus de 5% ce mercredi, à 52 euros, dans la foulée de l'excellente dynamique constatée sur l'ensemble de l'année 2021. Une tendance qui se confirme en ce début d'année, et ce, malgré un environnement toujours jugé "assez perturbé". Le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint ainsi 162,4 ME en hausse de 22,5% à taux de change courants et de 18,1% à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2021.

Si les événements dramatiques en Ukraine ont évidemment pesé sur l'activité en Europe de l'Est, en recul de 9%, la croissance a été particulièrement marquée sur toutes les autres zones. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 67 à 60 en restant 'neutre'.

L'Amérique du Nord, dans un marché des parfums et cosmétiques toujours en croissance, a enregistré une performance satisfaisante avec un chiffre d'affaires en hausse de 13%, en dépit de problèmes informatiques chez le partenaire logistique du groupe, tandis que Amérique du Sud (+41%) et le Moyen-Orient (+33%) ont retrouvé progressivement des niveaux d'activité importants centrés sur les marques phares du portefeuille".

Par marque, les parfums Coach, Lanvin et Van Cleef & Arpels ont porté la croissance en Asie (+29%) avec, notamment, une forte accélération des ventes sur le marché chinois. Le développement des parfums Montblanc, Jimmy Choo et Rochas a été très soutenu en Europe de l'Ouest (+44%), tandis que la France a affiché une croissance de 25% sur la période grâce aux parfums Rochas et Montblanc.