Interparfums : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Interparfums revient en arrière de 1% à 72 euros ce lundi, alors que Midcap Partners a dégradé le dossier à 'conserver' avec un cours de 75 euros dans le viseur. Fin octobre, le groupe avait relevé sa guidance annuelle après un troisième trimestre "explosif". Sur les trois mois clos fin septembre, le parfumeur a enregistré un chiffre d'affaires de 175 ME, en hausse de 35%. Cette performance reflète une demande soutenue, notamment sur le marché américain, tant sur les lignes majeures du portefeuille que sur les nouveautés, particulièrement sur les lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 441 ME, en hausse de 20% à devises courantes et de 24% à devises constantes.

Le management tablait précédemment sur une marge opérationnelle "autour de 15%" pour des revenus compris entre 460 et 480 ME.