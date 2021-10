Interparfums : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Interparfums grimpe de 8,8% ce mardi, à 70,60 euros, alors que le groupe a relevé sa guidance annuelle après un troisième trimestre "explosif"... Sur les trois mois clos fin septembre, le parfumeur a enregistré un chiffre d'affaires de 175 ME, en hausse de 35%. Cette performance reflète une demande soutenue, notamment sur le marché américain, tant sur les lignes majeures du portefeuille que sur les nouveautés, particulièrement sur les lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 441 ME, en hausse de 20% à devises courantes et de 24% à devises constantes.

Le management tablait précédemment sur une marge opérationnelle "autour de 15%" pour des revenus compris entre 460 et 480 ME. Parmi les avis de brokers, Bryan Garnier a revalorisé le dossier de 55 à 66 euros avec un avis 'neutre', tandis que Oddo BHF a porté son objectif de cours de 63 à 67,5 euros ('surperformer').