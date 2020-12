Interparfums grimpe après le relèvement de la guidance annuelle

Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums relève encore sa guidance annuelle. Le parfumeur, qui a vu le rebond de l'activité observé au cours de l'été accélérer cet automne, particulièrement en octobre, vise désormais un chiffre d'affaires annuel de plus de 340 millions d'euros (contre 320 à 330 ME précédemment) et une marge opérationnelle allant de 7 à 8%.

Philippe Santi, directeur général délégué, affirme : Nous parviendrons cette année, dans un contexte sans précédent, à maintenir un niveau de rentabilité tout à fait satisfaisant, et cela sans avoir compromis les conditions d'une reprise amorcée depuis quelques mois. Si celle-ci devait se confirmer, nous sommes convaincus de pouvoir renouer avec un rythme de croissance élevé et une profitabilité opérationnelle à 2 chiffres dès 2021".

Le titre grimpe logiquement après ces annonces, en hausse de près de 3% à 43,4 euros. Midcap Partners reste à 'neutre' avec une cible ajustée de 41,2 à 41,6 euros. Le broker explique que le groupe présente un management crédible, réactif et créatif, un track-record impressionnant sur certaines licences (Mont Blanc, Coach, JC) qui constituent un atout pour remporter de nouvelles licences, ajoutant du chiffre d'affaires sur une structure de coûts fixes à 40%. La situation de cash net permet d'envisager sereinement l'avenir et la conquête de nouvelles licences car le parfum reste une diversification naturelle pour de nombreuses maisons de couture-luxe.