Interparfums grimpe après le nouveau relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Interparfums s'adjuge 4,4% à 71,3 euros à l'ouverture du marché parisien, logiquement porté par le nouveau relèvement de sa guidance annuelle. Le parfumeur table désormais sur des revenus approchant les 550 ME en 2021, en progression de près de 50%, contre une prévision de 520-530 ME annoncée mi-novembre. La marge opérationnelle devrait pour sa part atteindre 16%, contre 15 à 16% visés auparavant. Les objectifs 2022 ont été confirmés.

Pour Oddo BHF, cette publication ne modifie pas fondamentalement son approche du dossier qui reste fondée sur la bonne visibilité qu'apportent le pipeline de lancements et le renouvellement régulier du portefeuille de marques, portefeuille très exposé au marché USA (40% du CA), la grande flexibilité de la structure de coûts et un modèle structurellement générateur de cash (situation de cash net permettant d'activer des options de développement/acquisitions), le caractère unique d'Interparfums pour être exposé au secteur du Luxe sur les Midcap, et le track record de relèvement des guidances. A court terme, la valorisation semble généreusement refléter le profil 2021-2022, souligne toutefois le courtier. Ce dernier reste ainsi à 'neutre' avec une cible de 67,5 euros.