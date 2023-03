Interparfums grimpe après des résultats records

(Boursier.com) — Interparfums avance de 5,4% à 66,4 euros à la mi-journée, les investisseurs saluant la nouvelle très belle publication du parfumeur. Le groupe a vu son résultat opérationnel bondir de 33% à 131,8 ME pour des revenus de 706,6 ME, en hausse de 26%. Le résultat net part du groupe a atteint 99,5 ME (+40%). Si la hausse des prix de facturation pratiquée en début d'année a permis de compenser l'augmentation du coût des matières premières et du conditionnement, l'appréciation du dollar américain a favorisé une amélioration de la marge brute qui atteint désormais près de 67%, en progression de 1,6 points par rapport à 2021.

Fort de ces résultats, le Conseil d'Administration va proposer à l'Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2023 : un dividende de 1,05 euro par action, soit un taux de distribution de 66% du résultat net de l'exercice, en augmentation de 23% par rapport au dividende versé en 2022 ; et une nouvelle attribution gratuite d'actions en juin prochain, pour la 24ème année consécutive, à raison d'une action attribuée pour dix actions détenues.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : "En 2022, nous avons réalisé une nouvelle croissance de nos ventes et de nos résultats dans un contexte économique et géopolitique perturbé. En 2023, si de nombreuses incertitudes demeurent, nous devrions poursuivre cette trajectoire et atteindre un chiffre d'affaires de 750 ME, grâce à l'attrait continu des consommateurs pour nos marques, dans un marché mondial des parfums toujours porteur".

Bryan Garnier reste plutôt optimiste pour l'année en cours et ce pour plusieurs raisons : le marché des parfums devrait rester bien orienté, soutenu en partie par la poursuite du rebond du travel retail ; un solide pipeline de lancements, notamment chez Moncler (une nouvelle Collection sera lancée après la légère déception du premier lancement en 2021) chez Montblanc (nouveaux parfums féminins et masculins) et chez Jimmy Choo (Jimmy Choo Rose Passion) ; et nouvelle hausse des prix (avec un impact de 3% en moyenne sur 2023). L'analyste rehausse sa cible de 66 à 68 euros et maintient son avis 'achat'.

Oddo BHF ('surperformer') note que la publication apporte 2 éléments importants : l'extension de 5 années supplémentaires pour la licence avec Montblanc offre autour de 5 années additionnelles d'un CA supérieur à 150 ME/an et dont la marge opérationnelle avoisine les 20% ; le niveau de marge 2022 fait probablement ressortir ce qui doit être la nouvelle métrique de profitabilité d'Interparfums pour les années à venir...ce qui devrait conduire le marché à rehausser ses objectifs de cours. Après relèvement de ses projections, l'analyste porte son objectif de 62 à 66 euros.