Interparfums et Moncler annoncent la signature d'un accord de licence parfums

Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Moncler SpA et Interparfums SA, créateur de parfums de prestige et de cosmétiques, annoncent la signature d'un accord de licence parfums, mondial et exclusif, jusqu'au 31 décembre 2026 avec une possibilité d'extension de 5 ans.

Selon les termes de cet accord, Interparfums SA créera et produira des parfums et des produits dérivés, et les distribuera dans les boutiques Moncler ainsi que dans de grands magasins, parfumeries et points de vente duty-free sélectionnés.

Le lancement de la première ligne de parfums est prévu dans le courant du premier trimestre 2022.