Interparfums et Lacoste et signent un accord de licence parfums

(Boursier.com) — Interparfums et Lacoste et signent un accord de licence parfums. "Depuis la création du premier polo en 1933, Lacoste s'appuie sur son authentique héritage sportif pour insuffler au monde optimisme et élégance grâce à un style de vie unique et original pour les femmes, les hommes et les enfants" commente le groupe. "Depuis ses débuts, l'aura du crocodile s'est renforcée avec chaque génération qui l'a porté, devenant un signe de ralliement au-delà du style. Transmises de pays en pays, de génération en génération, d'un ami à l'autre, les pièces Lacoste s'imprègnent d'un lien émotionnel qui les élève au rang d'icônes. L'élégance Lacoste - à la fois universelle et intemporelle - rassemble une grande communauté, dans laquelle chacun respecte et reconnaît les valeurs et les différences de l'autre. Lacoste est une marque internationale du groupe MF Brands, établie dans 98 pays, à travers un réseau de 1.100 magasins".

Thierry Guibert, Président de Lacoste, a déclaré : "Le savoir faire et la créativité éprouvés d'Interparfums seront des atouts clés pour poursuivre le développement de notre catégorie parfums, qui participe significativement au rayonnement de Lacoste. Notre vision commune nous permettra une approche toujours plus en adéquation avec les codes forts et identitaires de la marque, dont les parfums présentent encore un grand potentiel."

Philippe Benacin, Président-Directeur Général d'Interparfums SA, a ajouté : " Lacoste est une marque emblématique de l'univers de la mode et du sport avec un niveau de reconnaissance et de désirabilité très fort partout dans le monde. L'équipe managériale a une vision précise et claire du grand potentiel de développement de la marque, qui nous permettra aussi d'emmener les parfums plus haut et plus loin. C'est un nouveau pas stratégique important dans la vie d'Interparfums. Nous sommes ravis et enthousiastes de ce partenariat passionnant."