Interparfums : encore soutenu

Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums monte encore de 0,3% à 43,65 euros ce jeudi, alors que le groupe a relevé de nouveau sa guidance annuelle hier. Le parfumeur, qui a vu le rebond de l'activité observé au cours de l'été accélérer cet automne, particulièrement en octobre, vise désormais un chiffre d'affaires annuel de plus de 340 millions d'euros (contre 320 à 330 ME précédemment) et une marge opérationnelle allant de 7 à 8%.

Parmi les derniers avis de brokers, Bryan Garnier reste à 'vendre' sur le dossier avec une cible rehaussée malgré tout de 35 à 37 euros. Midcap Partners, quant à lui, est toujours 'neutre' avec une cible ajustée à 42,6 euros. Le broker explique que le groupe présente un management "crédible, réactif et créatif", un "track-record" impressionnant sur certaines licences (Mont Blanc, Coach, JC) qui constituent un atout pour remporter de nouvelles licences, ajoutant du chiffre d'affaires sur une structure de coûts fixes à 40%. La situation de cash net permet d'envisager sereinement l'avenir et la conquête de nouvelles licences car le parfum reste une diversification naturelle pour de nombreuses maisons de couture-luxe...