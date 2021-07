Interparfums : en légère hausse après les comptes

Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums progresse de 0,4% ce mardi, à 56,50 euros, alors que l'accélération de l'activité constatée au 1er trimestre 2021 s'est poursuivie au 2e trimestre : Le chiffre d'affaires dépasse ainsi à nouveau 130 ME, en très forte hausse par rapport au 2e trimestre 2020, mais surtout en progression de 19,5 % par rapport au 2e trimestre 2019.

"Cette performance reflète le fort dynamisme du marché de la parfumerie et de toutes les marques majeures du portefeuille ainsi que le succès des derniers lancements, notamment des lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue", se félicite Interparfums. Sur l'ensemble du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires a atteint ainsi 266,3 ME, en croissance de 11,7 % à devises courantes et de 15,5 % à devises constantes par rapport au 1er semestre 2019.

Parmi les derniers avis de brokers, Kepler Cheuvreux reste à 'conserver' avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 euros.