(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la parfumerie très dynamique jusqu'à l'été et qui retrouve une croissance plus normative depuis septembre, Interparfums va réaliser une nouvelle année de croissance à deux chiffres en 2023 avec un chiffre d'affaires de 800 ME environ, en progression de 12-13% par rapport à 2022 et une marge opérationnelle de 18 à 19% sur l'ensemble de l'exercice.

Cette performance est portée par de nombreuses zones, l'Europe, l'Asie et notamment l'Amérique du Nord, avec un marché américain solide, en croissance de 12,5% à fin septembre 2023, marché sur lequel le groupe réalise une croissance de 23% sur cette même période.

2024 : Poursuite de la dynamique actuelle

Comme chaque année, un plan de lancements riche en nouvelles initiatives sur l'ensemble des marques du portefeuille viendra soutenir l'activité en 2024. Cette année sera également consacrée à la marque Lacoste avec le démarrage de l'activité commerciale sur les lignes conservées et le lancement d'une ligne masculine, première initiative du groupe depuis la signature du contrat de licence fin 2022.

Dans ce contexte, Interparfums devrait enregistrer une nouvelle augmentation de son activité avec un objectif de chiffre d'affaires de 880-900 ME en 2024.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : "Après une croissance très rapide au cours de ces dernières années, avec des ventes passées de 500 à 800 ME, nous constatons aujourd'hui des signes de ralentissement sur certains marchés. Pour autant, nous anticipons une croissance de l'ordre de 10% à 12% en 2024, notamment portée par la première année d'activité des parfums Lacoste, marque sur laquelle nous concentrons beaucoup d'efforts et d'attention mais également par un marché mondial de la parfumerie, certes moins dynamique, mais toujours positif et de taille importante."