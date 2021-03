Interparfums : des actions gratuites et 0,55 euro de dividende pour les actionnaires

Interparfums : des actions gratuites et 0,55 euro de dividende pour les actionnaires









(Boursier.com) — Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie et du nombre de personnes habituellement présentes à l'Assemblée, le Président-Directeur Général d'Interparfums, agissant sur délégation du Conseil d'administration, a pris la décision, afin de protéger l'ensemble des actionnaires de la société, de tenir l'Assemblée générale mixte du 23 avril 2021 à huis-clos, à 14h au siège social, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le 19 mars 2021 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et est consultable sur le site internet de la société.

Il est précisé que les actionnaires ne pourront pas participer et voter en direct du fait de l'impossibilité technique de procéder à leur identification. Les actionnaires sont invités, préalablement à l'Assemblée générale, à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale ou à un tiers qui devra voter à distance, par voie postale ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VotAccess.

L'Assemblée générale sera diffusée en direct en format vidéo sur le site internet de la société Interparfums, et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation.

Les documents préparatoires à l'Assemblée seront mis en ligne sur le site internet de la société au plus tard le 21e jour précédant l'Assemblée. Les documents destinés à être présentés à l'Assemblée seront mis à disposition sur le site internet de la société ou sur demande à l'adresse mail assembleegenerale2021@interparfums.fr. D'une manière générale, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes par voie électronique à l'adresse mail susvisée.

A compter de la mise à disposition des documents préparatoires et jusqu'à la fin du second jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l'adresse suivante : assembleegenerale2021@interparfums.fr (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Les questions et leurs réponses seront mises en ligne sur le site de la société dans le délai prévu par la réglementation.

Afin de permettre aux actionnaires de poser des questions pendant l'Assemblée générale, la société a décidé de mettre en place une plateforme dédiée pour recueillir, pendant la séance, les questions des actionnaires. Les conditions d'accès ainsi que les modalités de sélection et de regroupement des questions seront communiquées ultérieurement par la société.

Retour aux actionnaires

La politique de distribution de dividendes d'Interparfums, mise en place depuis 1998, a représenté jusqu'à 65% du résultat net annuel consolidé d'Interparfums, permettant d'assurer une rémunération aux actionnaires, tout en les associant à la croissance. En raison de la situation sanitaire et du manque de visibilité, Interparfums avait décidé de supprimer le dividende à verser aux actionnaires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

En 2021, compte tenu des performances financières de l'année 2020, et afin de remercier les actionnaires pour leur fidélité et leur soutien , le Conseil d'Administration d'Interparfums, réuni le 1er mars 2021, a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 23 avril 2021 le versement d'un dividende de 0,55 euro par action.

Le détachement du coupon interviendra le 3 mai. Le paiement des dividendes sera effectué le 5 mai 2021.

En outre, Interparfums va procéder à une nouvelle attribution gratuite d'actions en juin 2021, pour la 22e année consécutive !