Interparfums : décroche après les résultats, les objectifs déçoivent

(Boursier.com) — Interparfums chute de près de 7% à 53,9 euros à l'ouverture du marché parisien. Le groupe a pourtant dévoilé des résultats quasi records au premier semestre mais le second semestre sera plus compliqué et les objectifs annuels n'ont pas été relevés. Le management table sur une marge opérationnelle "autour de 15%" sur l'ensemble de cette année contre 24,7% au premier semestre, une baisse qu'il explique par l'augmentation des dépenses de marketing et de publicité et de nouveaux investissements notamment liés au lancement des parfums Moncler. Les revenus sont toujours attendus entre 460 et 480 ME contre un consensus proche de 490 ME.

Sur les six premiers mois de l'exercice, la société a vu son résultat net bondir sur un an de 8,9 à 45,7 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 266,3 ME. La marge opérationnelle atteint le niveau exceptionnel de 24,7% (+17,2 points) alors que la marge brute s'établit à 64,4%, "un niveau normatif, grâce à un contrôle rigoureux des coûts de production ".

A la suite de ces annonces, Midcap Partners dégrade le titre à 'neutre' "en raison du faible potentiel de hausse".

Pour Oddo BHF, la séquence du second semestre invite à plus de prudence mais la perspective du lancement de Moncler et la prudence du management dans ses prévisions limitent le downside. Dans ce contexte, trois éléments amènent toutefois le broker à dégrader le titre à 'neutre' : la valorisation (même comparée aux majors du Luxe, ITP se traite sur des niveaux élevés); le parcours du titre qui n'offre qu'un upside limité; et les éléments de supply-chain et d'approvisionnement qu'il faudra surveiller de près.