Interparfums : de retour sur les 30 euros

Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums retombe sur les 30 euros ce lundi, en recul de 4,8%, alors que, parmi les dernières notes d'analystes, le Credit Suisse a ajusté en baisse son objectif de cours à 40 euros, tandis qu'Exane BNP Paribas est repassé de 'sous-performance' à 'neutre' en ciblant un cours de 35 euros. Gilbert Dupont avait auparavant ajusté son cours cible, mais dans l'autre sens, de 36,5 à 31,5 euros, tout en maintenant sa recommandation à "réduire" sur la valeur.

Rappelons que le groupe s'attend à un "impact significatif" de l'épidémie de coronavirus sur la distribution de tous ses produits et à une baisse de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

"Même si notre activité est limitée en Chine, soit 2% du chiffre d'affaires 2019, l'épidémie du coronavirus devrait significativement impacter la distribution de nos produits sur l'ensemble des zones Asie, Europe et Moyen Orient, notre production étant, elle, principalement concentrée sur la France et l'Europe", a expliqué le PDG du groupe, Philippe Benacin. "Conjugué à l'effet de base lié au lancement des lignes Montblanc Explorer, Jimmy Choo L'Eau et Jimmy Choo Floral au début de l'an passé, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'inscrira en retrait de 10% environ par rapport au premier trimestre 2019", a-t-il ajouté.

Sur 2019, la maîtrise de l'ensemble des charges a permis au résultat opérationnel du groupe de dépasser les dernières estimations pour atteindre 73,1 millions d'euros, en hausse de 10,4% par rapport à l'an passé, la marge opérationnelle dépassant ainsi 15%. Le CA est ressorti à 484,3 ME en hausse de 6%, tandis que le RN pdg a progressé à 50,6 ME. Si la baisse des rendements financiers s'est poursuivie en 2019 et si le coût des couvertures de change est resté élevé, le résultat net a donc dépassé pour autant 50 millions d'euros, en hausse de 7,4% par rapport à 2018, la marge nette atteignant 10,5%.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 24 avril 2020 un dividende de 0,71 euro par action, en augmentation, compte tenu de l'attribution gratuite effectuée en juin 2019, de 10% par rapport à 2018, soit un taux de distribution de 66% et une nouvelle attribution gratuite d'actions en juin prochain, pour la 21e année consécutive, sur la base d'une action nouvelle pour dix actions détenues...