Interparfums confiant malgré les incertitudes

Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums gagne du terrain ce matin en bourse, progressant de 1,5% à 38,15 euros après sa publication d'activité. Le chiffre d'affaires 2019 ressort à 484,3 millions d'euros, en croissance de 6,4% à taux de change courants et de 3,6% à taux constants par rapport à 2018. Ainsi, le groupe affiche une nouvelle croissance en 2019, conforme aux anticipations de début puis de fin d'année, performance qui tient notamment au succès des parfums Montblanc (+29% à 140,7 millions d'euros) sur l'exercice. Sur l'année 2019, Jimmy Choo progresse de 4% à 103,5 ME, Coach de 3% à 86,5 ME et Rochas de 1% à 34,5 ME, mais Lanvin décline de 12% pour s'établir à 52,1 ME de chiffre d'affaires. Boucheron régresse de 6%, alors que Van Cleef & Arpels grimpe de 13%. Karl Lagerfeld affiche une croissance de 11%.

La marge opérationnelle devrait dépasser quant à elle les 14,5% en 2019, anticipe le groupe, alors que l'objectif de marge pour 2020 est confirmé entre 14% et 14,5% avec l'application de la même stratégie. L'objectif de chiffre d'affaires 2020 se situe à 500 millions d'euros, malgré les "incertitudes géopolitiques et économiques actuelles" qui incitent la direction à la prudence. Les résultats annuels 2019 seront communiqués le 3 mars.