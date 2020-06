Interparfums bondit après l'accord de licence mondial avec Moncler

Interparfums bondit après l'accord de licence mondial avec Moncler









Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums est recherché en début de séance à Paris avec un titre qui flambe de 10% à 33,4 euros. Le créateur et distributeur de parfums de luxe a annoncé un accord mondial et exclusif de licence parfums avec Moncler. Le partenariat durera jusqu'au 31 décembre 2026 avec une possibilité d'extension de 5 ans.

Selon les termes de cet accord, Interparfums créera et produira des parfums et des produits dérivés, et les distribuera dans les boutiques Moncler ainsi que dans de grands magasins, parfumeries et points de vente duty-free sélectionnés. Le lancement de la première ligne de parfums est prévu dans le courant du premier trimestre 2022. Aucun détail financier n'a filtré.

A la suite de cette annonce, Oddo BHF porte son objectif de 30 à 33 euros mais reste 'neutre' sur la valeur.