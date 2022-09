Interparfums : bien orienté après une solide publication

(Boursier.com) — Interparfums avance de 2% à 47,1 euros à la mi-journée à Paris, soutenu par une nouvelle publication de qualité. Le parfumeur a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel de près de 72 ME, en augmentation de 9,5%, pour des ventes en hausse de +14,4% à devises constantes tirées par l'Asie, le Moyen Orient et l'Europe de l'Ouest. La marge opérationnelle ressort ainsi à 22,5%. Avec la baisse du taux moyen d'impôt, le résultat net dépasse les 54 ME, en progression de 19,1% par rapport au 1er semestre 2021.

Dans un marché mondial de la parfumerie de luxe qui reste dynamique, Interparfums va poursuivre sa stratégie de croissance maîtrisée, basée sur des investissements marketing et publicité ciblés par lignes de parfums et par pays, soutenue par un portefeuille de marques au potentiel de développement important. Un renforcement de ce portefeuille, qui permettrait d'accélérer la tendance, n'est par ailleurs pas exclu en cas d'opportunité de croissance externe.

C'est d'ailleurs cette indication qui ressort de cette communication, explique Oddo BHF ('surperformer'). Interparfums évoque la croissance externe, laissant penser qu'il dispose d'un newsflow car habituellement le business development est évoqué comme une composante du modèle mais en des termes plus généraux et plutôt pour suggérer les nouvelles licences qu'un deal d'acquisition... A ses yeux, Interparfums publie des chiffres semestriels qui non seulement reflètent les bons volumes à fin juin (+12%) mais aussi, démontre bien les atouts de son modèle (flexibilité notamment dans les dépenses marketing, anticipation des hausses des COGS). La question de la tenue du marché des parfums constitue le principal point de cristallisation du marché. L'analyste reste positif sur le titre même s'il est conscient que la thématique biens de consommation discrétionnaire est à risque. Un projet M&A serait un catalyseur positif...