Interparfums : au rebond, analyste en renfort

(Boursier.com) — Interparfums remonte de 1,9% à 68,6 euros ce jeudi à Paris. Le parfumeur bénéficie du soutien de TP ICAP Midcap qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 74 euros. Le titre a récemment reflué suivant le pas des valeurs de luxe et récréant un upside suffisant pour repasser à l'offensive, explique l'analyste.

Dans un marché de la parfumerie de niche en croissance moyenne annuelle de 10%, Interparfums dispose d'un socle de CA consistant, de trois piliers forts au travers de Montblanc, Jimmy Choo & Coach, d'un portefeuille de licences bonifié pour l'avenir avec Lacoste & Moncler, de potentiel en Chine avec Van Cleef, Coach & Moncler et, d'un modèle opérationnel agile permettant de préserver le ROC dans les périodes de trading down. Selon les estimations du courtier, le groupe devrait être en mesure de livrer une croissance moyenne annuelle de son CA de l'ordre de 9%, ce qui demeure conservateur en référence à l'historique (14% en organique sur 2010-2019) et semble avoir définitivement déporté ses standards de MopC autour de 18-19%.