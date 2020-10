Interparfums anticipe un chiffre d'affaires annuel compris entre 320 et 330 ME

(Boursier.com) — Interparfums cède 3% à 37,6 euros après avoir fait état d'un repli de 11% de ses revenus au troisième trimestre à 111 millions d'euros (-13% à changes constants). Le management table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 320 et 330 ME contre environ 300 ME précédemment.

"Malgré l'environnement économique extrêmement défavorable, nous avons réussi à maintenir la rentabilité au cours du premier semestre et, bien qu'elle soit inférieure à nos niveaux historiques, elle est restée suffisante pour atteindre un bénéfice d'exploitation de 10 millions d'euros. Le rebond des ventes au second semestre nous permettra d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant tout en continuant à investir de manière significative dans le marketing et la communication", a indiqué Philippe Santi, directeur général délégué.

La lecture du T3 et du relèvement de la guidance est assez positive et univoque, affirme Oddo BHF. Si le pire (période confinement / T2) est passé, le retour à un chiffre d'affaires plus normal est décrit comme incertain par la société (la perspective de voir de nouvelles restrictions sanitaires, dans plusieurs pays de l'Union Européenne, maintien des aléas dans la reprise des volumes). Le courtier préfère rester prudents dans l'immédiat, tout en relevant ses projections de résultat 2020 (env. +10%) et sa cible de 36 à 41,5 euros, sachant que quelque part dans l'année 2021, le timing redeviendra meilleur non seulement en sortie de crise COVID, mais aussi pour anticiper le lancement de la première ligne Moncler, début 2022.