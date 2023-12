Interparfums : 800 ME de chiffre d'affaires, en attendant Lacoste...

(Boursier.com) — La trajectoire fait rêver nombre d'investisseurs et rend jaloux nombre de dirigeants ! De 480 ME d'Euros de chiffre d'affaires en 2019, Interparfums devrait atterrir à 800 ME cette année, selon sa prévision réitérée à l'issue du troisième trimestre ! Son chiffre d'affaires à neuf mois progresse de 19% à 610 ME.

Quid du ralentissement évoqué par la société depuis l'été ? Philippe Santi, DG Délégué, tempère le phénomène, à l'occasion du CIC Forum by Market Solutions : " Il s'agit avant tout d'une normalisation des prises de commandes, après des trimestres précédents durant lesquels les problèmes touchant les flux d'approvisionnement ont suscité plus de commandes qu'habituellement. Le rythme s'est aujourd'hui quelque peu ralentit, mais pour autant nous atteindrons les 800 ME de chiffre d'affaires annuels. " Soit 12-13% de croissance tout de même ! Ceci associé à une marge opérationnelle, haut perchée, attendue entre 18 et 19%. Et le dirigeant de rappeler aussi, dans un contexte de ralentissement global de la conjoncture économique, que le parfum est sans doute trop souvent assimilé au Luxe, alors qu'il s'agit d'un produit de consommation courante à prix abordable.

Lacoste, 2024...

Et c'est de nouveau une croissance à deux chiffres, qui est attendue en 2024 puisqu'Interparfums vise une activité de 880 à 900 ME. Notamment aidée par le début de la commercialisation de la nouvelle licence Lacoste, sur laquelle Interparfums fonde beaucoup d'espoirs, à partir du 1er janvier prochain : " Nous avons rationalisé l'offre produits en 2023 et comme à chaque début de licence, nous sommes partis un peu d'une feuille blanche, mais avec beaucoup d'ambitions, notamment à travers la volonté de montée en gamme. Lacoste est une marque iconique qui n'a pas d'équivalent dans sa capacité à s'adresser à des typologies de consommateurs très différentes ", se réjouit le dirigeant d'Interparfums.

Concernant le contexte inflationniste qui s'apaise, Interparfums ne prévoit pas de nouvelles hausses de prix en 2014, hormis ajustements spécifiques. Le groupe a augmenté ses prix de facturation de 5% au 1er trimestre 2022 et à nouveau de 5% au 1er trimestre 2023, pour contrebalancer l'inflation. " Pas pour en profiter ! " tient à souligner Philippe Santi qui ajoute que " le pricing power a ses limites et les prix doivent rester raisonnables si on ne veut pas fragiliser les volumes. La croissance du premier semestre s'est d'ailleurs avérée très forte en volumes. "

Montblanc

L'annonce en septembre de Richemont, détenteur de la marque Montblanc, grande contributrice au chiffre d'affaires d'Interparfums, de la création d'un laboratoire consacré à la haute parfumerie, a suscité quelques inquiétudes parmi les investisseurs. La crainte d'un mouvement de réintégration des licences chez les grandes marques ? Le dirigeant se veut rassurant sur ce point : " Nous avons prolongé, il y a quelques mois, la licence Montblanc jusqu'en 2030. Je rappelle que nous avons pris la marque à 25/30 ME de chiffre d'affaires il y a 10 ans et que nous allons dépasser les 200 ME cette année... " Concernant Van Cleef and Arpels, autre licence du portefeuille Richemont détenue par Interpafums, là encore, le DG délégué d'Interparfums fait quelques rappels : "La licence se termine certes en 2024, mais d'une part l'enjeu n'est pas le même avec grosso modo 10 fois moins de chiffre d'affaires que Montblanc, et d'autre part nous préparons déjà des lancements pour 2025... Changer de licenciés ou internaliser est tout sauf neutre ! Les impacts peuvent être considérables. Connaitre les marchés, l'olfaction, les processus de fabrication, les réseaux de distribution, c'est un savoir-faire. "

Les investisseurs seront en tout cas rassurés par la politique de distribution du groupe. Jusqu'en 2019, Interparfums reversait 66% de son bénéfice à ses actionnaires. L'épisode Covid a bouleversé la politique jusqu'à cette année où le groupe a retrouvé ce niveau de " Pay-out ". Pour Philippe Santi, " il y aurait une certaine logique à conserver ce niveau qui est légitime et en adéquation avec notre modèle économique. "