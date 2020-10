Internet : Twilio rachète Segment et signe un nouveau record

(Boursier.com) — Twilio , spécialiste californien de l'intégration des services clients sur internet, bondit de plus de 7% en séance lundi à Wall Street, atteignant un nouveau sommet historique, après l'annonce d'une acquisition saluée par les investisseurs.

Twilio va ainsi acquérir Segment, une start-up spécialisée dans la gestion de plateformes de données clients, pour 3,2 milliards de dollars en titres. L'opération devrait être bouclée au cours du 4e trimestre. Twilio a expliqué que la solution de Segment allait permettre de compléter son outil de relations entre les sites internet et leurs visiteurs.

"Le cloisonnement des données nuit à l'expérience des clients", a commenté le co-fondateur et directeur général de Twilio, Jeff Lawson. Or, "Segment permet aux développeurs et aux entreprises de décloisonner ces données et de présenter une image complète de leurs clients", a-t-il expliqué.

Peu connu en France, Twilio est un acteur important de l'univers du "cloud", créé par Jeff Lawson, un ingénieur et ancien chef de produit d'Amazon Web Services (AWS). La société fournit des API (interfaces de programmation) à ses clients pour leur permettre d'intégrer dans leurs applications des services de communication par voix, vidéo, SMS ou notification. Pour ce faire, Twilio utilise une infrastructure de "cloud", disponible via AWS et Microsoft Azure.

Twilio compte parmi ses clients Facebook Messenger et WhatsApp, via l'intégration des services de téléphonie aux applications mobiles. La société gère aussi l'envoi des SMS de confirmation d'Uber.

Introduit en juin 2016 à 15$ par action sur le New York Stock Exchange, Twillio a connu un parcours exemplaire, et s'échange ce lundi à un nouveau plus haut historique, autour de 330$, ce qui valorise le groupe environ 49 milliards de dollars.