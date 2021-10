International Paper rate le consensus

(Boursier.com) — International Paper publie pour le troisième trimestre 2021 un bénéfice net part du groupe de 864 millions de dollars et 2,2$ par titre, contre 432 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 et 204 millions un an avant. Les comptes du trimestre clos sont toutefois dopés par un gain de cession de 350 millions de dollars et 89 cents par titre. Le bénéfice ajusté trimestriel a représenté 532 millions de dollars, soit 1,35$ par titre. Les revenus se sont élevés à 5,71 milliards de dollars, contre 5,62 milliards sur le trimestre antérieur et 5,12 milliards un an avant. Le consensus était de 1,45$ de bénéfice ajusté par action et 5,87 milliards de revenus.