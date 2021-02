International Paper rate le consensus

(Boursier.com) — International Paper, le géant papetier de Memphis, a annoncé pour l'exercice clos un bénéfice net de 482 millions de dollars, après un profit de 153 millions de dollars et 39 cents par titre pour le seul quatrième trimestre. Le bénéfice opérationnel ajusté du dernier trimestre est ressorti à 296 millions de dollars et 75 cents par action, contre 280 millions sur le troisième trimestre et 430 millions pour le quatrième trimestre 2019. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 5,24 milliards de dollars, contre 5,5 milliards un an auparavant, sur la période comparable. Le consensus était de 0,8$ de bpa ajusté et 5,3 milliards de ventes.