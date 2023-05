International Flavors & Fragrances plombé par l'inflation

(Boursier.com) — International Flavors & Fragrances Inc. le groupe basé à New York, actif dans l'industrie de la parfumerie et des arômes, perd du terrain avant bourse à Wall Street. IFF a publié hier soir des comptes inférieurs aux attentes de marché pour son premier trimestre, affichant un bpa ajusté de 87 cents à comparer à un consensus de 89 cents et un niveau de 1,69$ un an auparavant. Les revenus ont été de 3,03 milliards de dollars, contre 3,23 milliards sur la période comparable, l'année précédente. La perte nette trimestrielle a été de 9 millions de dollars, avec l'inflation des coûts, alors que le groupe avait réalisé sur la période correspondante, l'an dernier, un bénéfice net de 246 millions de dollars. International Flavors & Fragrances a par ailleurs abaissé ses estimations de ventes annuelles à 12,3 milliards de dollars, hors désinvestissements attendus de Savory Solutions et Flavor Specialty Ingredients. Pour le deuxième trimestre, les ventes sont anticipées entre 3 et 3,1 milliards, inférieures aux attentes des analystes.