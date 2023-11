International Flavors & Fragrances flambe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — International Flavors & Fragrances, le groupe basé à New York, actif dans l'industrie de la parfumerie et des arômes, grimpe avant bourse à Wall Street. IFF a publié hier soir des comptes supérieurs aux attentes de marché pour son troisième trimestre, affichant un bpa ajusté de 89 cents à comparer à un consensus de 76 cents et un niveau de 1,36$ un an auparavant. Les revenus ont été de 2,82 milliards de dollars, contre 3,06 milliards sur la période comparable, l'année précédente, mais supérieurs de 2% au consensus. International Flavors & Fragrances a par ailleurs reconfirmé sa fourchette prévisionnelle de ventes pour l'ensemble de l'exercice 2023, comprise entre 11,3 milliards et 11,6 milliards de dollars, et s'attend désormais à se situer entre le milieu et le haut de sa fourchette prévisionnelle d'Ebitda opérationnel ajusté pour l'exercice 2023, comprise entre 1,85 et 2 milliards de dollars, principalement en raison d'un rapport prix/inflation favorable et d'une productivité améliorée.