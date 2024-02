International Flavors & Fragrances corrige à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — International Flavors & Fragrances, le groupe basé à New York, actif dans l'industrie de la parfumerie et des arômes, fléchit avant bourse à Wall Street. IFF a publié hier soir des comptes mitigés pour son quatrième trimestre, affichant un bpa ajusté de 72 cents à comparer à un consensus de 75 cents et un niveau de 97 cents un an auparavant. Les revenus ont été de 2,7 milliards de dollars, en recul de 5% en glissement annuel, contre un consensus de 2,72 milliards. Les ventes pour l'ensemble de l'année 2024 devraient se situer entre 10,8 et 11,1 milliards de dollars et l'Ebitda ajusté entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars. À la lumière de l'incertitude macroéconomique persistante, IFF s'attend à une évolution des volumes comprise entre 0 et 3%. Les prix devraient diminuer d'environ 2,5%, compte tenu de la baisse des coûts des intrants et de la dynamique concurrentielle. L'Ebitda opérationnel ajusté comparable, neutre en devises, devrait croître à un rythme plus rapide que les ventes, de 3 à 11%, grâce à l'amélioration des volumes et aux gains de productivité.