Interactive Brokers, toujours en forte croissance

(Boursier.com) — Interactive Brokers Group a dépassé les attentes de marché pour le troisième trimestre. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,55$, à comparer à un consensus de 1,48$ et un niveau de 1,08$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 1,145 milliard de dollars, dépassant également le consensus, alors qu'ils se situaient à 790 millions un an avant. Le courtier en ligne américain a dégagé des revenus ajustés de 1,139 milliard de dollars sur le trimestre, contre 847 millions de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Les revenus de commissions ont augmenté de 4% à 333 millions. Les revenus nets d'intérêt ont flambé de 55% à 733 millions de dollars.