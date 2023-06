Interactive Brokers présente l'accès au Nasdaq Copenhague et à la Bourse de Prague

(Boursier.com) — Interactive Brokers, courtier électronique mondial automatisé, a annoncé aujourd'hui que les clients d'Interactive Brokers du monde entier peuvent négocier des actions sur le Nasdaq Copenhague (CPH) et la Bourse de Prague (PSE). En outre, la négociation fractionnée d'actions éligibles du Nasdaq Copenhagen est disponible.

En tant que courtier véritablement mondial, Interactive Brokers sert des clients dans plus de 200 pays et territoires et fournit aux investisseurs autonomes, aux traders sophistiqués, aux conseillers, aux fonds spéculatifs et à d'autres institutions un accès à plus de 150 marchés mondiaux. Les clients peuvent investir à l'échelle mondiale dans des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations, des fonds et plus encore, ainsi que des comptes de fonds et de transactions dans jusqu'à 26 devises, dont la couronne danoise (DKK) et la couronne tchèque (CZK).

"Les clients qui cherchent à se diversifier et à tirer parti de nouvelles opportunités de trading dans toutes les zones géographiques en Europe et dans le monde peuvent désormais ajouter des actions danoises et tchèques à leurs portefeuilles tout en bénéficiant des faibles coûts d'Interactive Brokers et de la possibilité de négocier des produits sur plusieurs classes d'actifs à partir d'une plate-forme unifiée unique", a déclaré Milan Galik, président-directeur général d'Interactive Brokers. "L'ajout du Nasdaq Copenhague et de la Bourse de Prague renforce notre engagement à fournir à nos clients la plus grande gamme de produits d'investissement."

Les coûts de trading avec Interactive Brokers sont transparents et faibles. Les commissions sur les actions danoises sont de 0,015% à 0,05% de la valeur des transactions avec un minimum de 10,00 DKK par ordre pour des prix différenciés en fonction du volume mensuel, et de 0,05% de la valeur des transactions avec un minimum de 49 DKK par ordre pour un prix fixe. Les commissions fixes sur les actions tchèques sont de 0,15% de la valeur de la transaction avec un minimum de 70 CZK par ordre.

z