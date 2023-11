Intelligence artificielle : Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt créent un laboratoire de recherche dédié à l'IA

(Boursier.com) — Kyutai , le 1er laboratoire d'initiative privée européen dédié à la recherche ouverte en intelligence artificielle, a été lancé le 17 novembre à Station F à Paris, en présence de son équipe scientifique et de ses trois co-fondateurs : Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt.

Kyutai est un laboratoire à but non-lucratif entièrement dédié à la recherche ouverte en intelligence artificielle (AI). Il a pour ambition de s'attaquer aux principaux défis de l'IA moderne en développant notamment de grands modèles multimodaux (utilisant le texte mais aussi le son, les images...) et en inventant de nouveaux algorithmes pour améliorer leurs capacités, leur fiabilité et leur efficacité.

Le laboratoire s'appuiera sur la puissance de calcul mise à sa disposition par Scaleway, une filiale du Groupe iliad. Il s'agit de la plus grande de puissance de calcul déployée en Europe pour les applications IA.

Kyutai se positionne comme un acteur majeur de la recherche ouverte ('open science'), dans le domaine. Son ambition est de partager ses avancées avec l'ensemble de l'écosystème de l'IA : la communauté scientifique, les développeurs, le tissu industriel, les citoyens et les décideurs des démocraties. Enfin, Kyutai vise à former de futurs experts de la discipline, via l'accueil d'étudiants en master pour des stages au sein du laboratoire et la supervision de doctorants et de post-doctorants.

Kyutai est fondé conjointement par le Groupe Iliad, le Groupe CMA CGM et Schmidt Futures. Chacun a contribué à hauteur de 100 millions d'euros au financement du laboratoire de recherche.

Déjà doté à près de 300 ME, Kyutai a vocation à fédérer d'autres investissements privés. D'ailleurs, les membres co-fondateurs invitent d'ores et déjà d'autres entités à les rejoindre pour financer sur le long terme les travaux de cette organisation à but non-lucratif.