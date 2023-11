Intelligence artificielle : CLUSSTER va créer un cloud dédié à l'IA

(Boursier.com) — Le projet baptisé 'CLUSSTER' ambitionne de renforcer la filière française et européenne du cloud en créant un cloud dédié à l'intelligence artificielle, au calcul haute-performance et au calcul quantique. Point d'entrée unique, le projet CLUSSTER permettra de fédérer un ensemble de ressources numériques pour la communauté académique et industrielle. Alors que la mise à disposition des technologies de calcul dans le cloud s'accélère, le dispositif sécurisé, unifié et évolutif CLUSSTER visera à répondre dès 2024 à des besoins en intelligence artificielle (IA) et en calcul haute performance (HPC). Il sera ensuite amené à couvrir le domaine du calcul quantique.

CLUSSTER est la première initiative de cloud français au service de la recherche académique et industrielle en intelligence artificielle. Le projet est en effet porté par un consortium associant des acteurs français du monde de la recherche académique et industrielle en calcul numérique et IA : GENCI, CEA, CNRS et Inria, ainsi que les industriels Eviden (groupe Atos), OVHcloud, CS GROUP, ActiveEon et Qarnot.

CLUSSTER est financé dans le cadre des Plans d'Investissement d'Avenir 2030.