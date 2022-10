Intel va trancher dans ses effectifs

(Boursier.com) — Intel prévoit des milliers de suppressions d'emplois pour réduire les coûts dans un contexte de ralentissement du marché des PC, croit savoir l'agence Bloomberg. Des personnes connaissant la situation ont précisé que des divisions telles que les ventes et le marketing pourraient voir une réduction des effectifs affecter environ 20% du personnel. Les sources ajoutent qu'Intel prévoit d'annoncer les suppressions d'emplois à peu près en même temps que ses résultats du troisième trimestre attendus le 27 octobre. Le groupe californien de Santa Clara avait rappelons-le largement déçu en juillet lors de sa publication trimestrielle antérieure, ratant complètement le consensus de revenus et abaissant dans la foulée ses prévisions. La semaine dernière, le rival AMD a livré pour sa part un énorme "warning", citant un marché PC plus faible que prévu et une correction significative des stocks à travers la chaîne d'approvisionnement. Pour le troisième trimestre, AMD a fait état de revenus de 5,6 milliards de dollars environ, très éloignés de la guidance antérieure qui se situait à 6,7 milliards de dollars...