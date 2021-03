Intel va investir 20 Mds$ dans 2 usines de puces en Arizona !

(Boursier.com) — Alors que le monde fait face à une pénurie de composants électroniques, dont la très grande majorité est produite en Asie, le géant américain Intel a annoncé mardi soir son intention d'investir 20 milliards de dollars pour construire deux unités de production de microprocesseurs aux Etats-Unis, en Arizona. Intel, qui dispose déjà de 4 usines aux Etats-Unis, a précisé que son choix avait des "implications de sécurité nationale", au moment où les Etats-Unis et la Chine s'affrontent pour dominer les technologies mondiales.

L'annonce confirme qu'Intel entend continuer de produire lui-même une grande partie de ses puces, plutôt que de les concevoir et d'en confier la fabrication à des fondeurs, généralement basés à Taiwan et en Chine. A Wall Street, l'action Intel d'abord reculé après cette annonce, avant d'inverser la tendance et de bondir de plus de 7% dans les cotations post-séance.

A l'occasion de la publication des comptes du 4e trimestre 2020, le nouveau directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, en poste depuis le 15 février, avait pris les marchés à contre-pied, en déclarant avant même sa prise de fonction qu'il comptait maintenir une stratégie intégrée, en promettant de continuer à fabriquer en interne l'essentiel des microprocesseurs conçus par le géant américain des puces.

Il avait certes indiqué qu'il allait externaliser une partie de l'activité de fabrication de puces électroniques, mais il s'était aussi dit "convaincu" que "la majorité des produits 2023" seraient "fabriqués en interne".

Intel entend proposer de fondre les "puces" d'autres groupes

Cette stratégie avait froissé les investisseurs, dont l'actionnaire activiste Daniel Loeb, patron du fonds Third Point, qui a notamment appelé en décembre Intel à se séparer de ses fonderies. Le "hedge fund" basé à New York, qui aurait amassé une participation de près d'un milliard de dollars dans Intel, avait écrit au président du groupe, Omar Ishrak, pour l'inciter à changer de stratégie.

Toutefois, les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques liées notamment à la crise du coronavirus et à une demande croissante, ont mis en lumière la dépendance de l'industrie mondiale vis-à-vis de quelques fondeurs asiatiques. Intel a ainsi annoncé mardi soir la création d'une filiale baptisée "Foundry Services", qui produira des puces pour le groupe américain, mais servira aussi de fonderie à d'autres entreprises ayant besoin de faire fabriquer leurs composants. Une proposition qui pourrait intéresser de nombreuses compagnies, dont Amazon, Google (Alphabet), Microsoft ou encore Qualcomm.

Intel, qui dispose déjà de 4 usines aux Etats-Unis a précisé que son choix avait des "implications de sécurité nationale", et a annoncé un partenariat avec IBM pour augmenter les performances de ses puces afin d'"améliorer la compétitivité de l'industrie américaine des semi-conducteurs et soutenir les initiatives du gouvernement américain".