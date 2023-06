Intel : une usine de 4,6 milliards de dollars en Pologne !

(Boursier.com) — Intel , le géant américain des microprocesseurs, éclipsé ces derniers mois par ses rivaux Nvidia et AMD, entend investir jusqu'à 4,6 milliards de dollars dans une nouvelle installation d'assemblage et de test de semi-conducteurs en Pologne, dans le cadre d'une campagne d'investissement de plusieurs milliards de dollars à travers l'Europe pour renforcer ses capacités. Intel avait déjà annoncé l'an dernier son intention de construire un grand complexe de puces en Allemagne ainsi que des installations en Irlande et en France. Le groupe entend ainsi bénéficier des règles de financement et des subventions assouplies de la Commission européenne. L'usine polonaise emploiera 2.000 salariés et créera plusieurs milliers d'emplois supplémentaires pendant la phase de construction. La conception et la planification de l'installation commenceront immédiatement, la construction devant débuter avec l'approbation de la Commission européenne.

Handelsblatt a rapporté pour sa part hier qu'Intel était proche d'un accord avec le gouvernement allemand pour 9,9 milliards d'euros de subventions, contre 6,8 milliards précédemment convenus. Le niveau de subvention en Pologne n'est quant à lui pas connu.