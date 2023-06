Intel : une usine allemande à 33 milliards de dollars

(Boursier.com) — Intel , le géant américain des microprocesseurs, poursuit son offensive en Allemagne. Selon Bloomberg, l'Allemagne et Intel ont conclu un accord pour que la société américaine reçoive un ensemble de subventions élargi d'une valeur d'environ 10 milliards d'euros (10,9 milliards de dollars) pour une usine de semi-conducteurs dans l'ancien Est communiste. Intel a confirmé l'accord hier sans fournir de montant précis pour l'aide financière. Le groupe californien a déclaré qu'il prévoyait d'investir environ 30 milliards d'euros - près de 33 milliards de dollars - dans le site de fabrication de pointe situé à Magdebourg, qui, selon le chancelier Olaf Scholz, représente "le plus grand investissement direct étranger de l'histoire allemande". Intel avait acquis le terrain pour ce projet en novembre 2022 et avait initialement accepté de construire l'installation avec 6,8 milliards d'euros d'aide gouvernementale, mais avait reporté le début de la construction en raison du contexte économique.

Le package amélioré convenu comprend des aides traditionnelles sous forme de subventions financières ainsi que des plafonds de prix sur l'énergie, indiquent les sources de Bloomberg. L'Allemagne couvrirait donc un tiers du coût du projet, le gouvernement allemand ayant fait état d'un montant de 9,9 milliards d'euros confirmant les informations de Bloomberg. Intel a déclaré pour sa part que le site devrait créer 7.000 emplois de construction au cours de la phase de construction initiale, ainsi qu'environ 3.000 emplois permanents dans le domaine de la haute technologie et des dizaines de milliers de postes supplémentaires dans tout l'écosystème industriel. Ce projet allemand baptisé 'Silicon Junction' renforce encore les capacités du groupe, avec également les installations d'Intel en Irlande et en Pologne. Le nouveau site allemand créera une infrastructure de fabrication de semi-conducteurs de bout en bout, soutenant les efforts de l'Union européenne pour une chaîne d'approvisionnement plus résiliente, selon Intel. La première installation devrait entrer en production dans quatre à cinq ans après l'approbation de la Commission européenne. "Le site sera construit selon les principes de construction écologique et fonctionnera selon des normes environnementales élevées afin de minimiser son empreinte carbone et son impact environnemental", a tenu à assurer le groupe.

Intel a par ailleurs accepté le principe d'un investissement d'environ 25 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de puces en Israël, a déclaré dimanche le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Le groupe américain a soumis un plan d'affaires pour moderniser ses installations de fabrication en Israël, où il opère depuis 1974. Il n'a toutefois pas détaillé le projet. Intel avait annoncé il y a deux ans une première phase de 10 milliards de dollars du plan d'expansion, et afficherait donc un engagement supplémentaire de 15 milliards de dollars.