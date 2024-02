Intel : une revanche à prendre ?

(Boursier.com) — Intel a indiqué qu'il prévoyait de dépasser TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) dans la production de puces avancées cette année, alors qu'il s'était auparavant fixé un tel objectif pour 2025. L'annonce a été effectuée dans le cadre de la conférence Intel Foundry. Intel mise pour y parvenir sur sa technologie '18A'. Le groupe entend maintenir son avance en 2026 avec la technologie 14A. Il assure que quatre clients importants, dont il n'a pas donné les noms, ont déjà signé pour sa technologie de production 18A. Intel va par ailleurs produire des puces haut de gamme pour Microsoft pour concurrencer TSMC et Samsung, selon le Financial Times. Satya Nadella, le patron de Microsoft, a confirmé que les nouvelles puces du groupe allaient utiliser Intel Foundry. Intel a précisé pour sa part que le géant software de Redmond allait utiliser sa technologie 18A...