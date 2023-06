Intel, un investisseur de renom pour Arm ?

(Boursier.com) — Le Britannique Arm serait en pourparlers avec l'Américain Intel et d'autres investisseurs stratégiques potentiels, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont déclaré à Bloomberg que le concepteur de puces Arm Ltd, soutenu par SoftBank, mènerait donc des discussions avec certaines sociétés pour participer à son introduction en bourse et qu'il rechercherait un investisseur principal dans le cadre de ce qui constituerait l'une des plus importantes IPO de l'année. Bloomberg cite à ce sujet des sources proches de la question. Les pourparlers en seraient à un stade préliminaire et pourraient encore échouer. Arm chercherait à lever jusqu'à 10 milliards de dollars dans le cadre de cette introduction à New York prévue plus tard cette année. L'attrait des valorisations technologiques élevées de Wall Street et d'une base d'investisseurs plus profonde aux États-Unis a décidé Arm, qui devrait être coté sur le Nasdaq plutôt qu'à Londres.

Le groupe entendrait faire appel à un investisseur principal pour susciter l'intérêt dans le cadre de cette IPO. Intel pourrait donc être l'élu, mais d'autres investisseurs sembleraient intéressés. Il s'agit de trouver un investisseur phare s'engageant à hauteur de 100 à 200 millions de dollars...