Intel suspend ses activités commerciales en Russie

(Boursier.com) — Intel a publié une déclaration sur la guerre en Ukraine. Le géant américain des microprocesseurs, qui avait déjà interrompu ses livraisons vers la Russie et la Biélorussie le mois dernier, va cette fois suspendre ses opérations commerciales en Russie. Intel "continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix". Avec effet immédiat, le groupe suspend toutes ses opérations commerciales en Russie. "Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par cette guerre, en particulier les Ukrainiens et les pays environnants et tous ceux du monde entier avec leur famille, leurs amis et leurs proches dans la région. Nous nous efforçons de soutenir tous nos employés dans cette situation difficile, y compris nos 1 200 employés en Russie. Nous avons également mis en place des mesures de continuité des activités pour minimiser les perturbations de nos opérations mondiales".