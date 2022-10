Intel se redresse (un peu) après les comptes

(Boursier.com) — Intel remonte de 5% avant bourse à Wall Street ce vendredi. Hier soir, le géant américain des microprocesseurs a quelque peu rassuré par ses derniers chiffres et son intention affirmée de réduire les coûts, au prix d'un nombre significatif de licenciements. Néanmoins, le groupe a aussi livré une guidance de revenus inférieure aux attentes... Pour le troisième trimestre, le groupe californien a fait état d'un bénéfice net d'un milliard de dollars soit 25 cents par titre, contre 6,8 milliards de dollars et 1,67$ par action un an avant. Les revenus ont chuté de 20% à 15,3 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 59 cents. Ainsi, alors que le bénéfice ajusté par action a largement dépassé les attentes, les revenus ressortent à peine conformes au consensus. Intel table, pour son quatrième trimestre, sur des revenus allant de 14 à 15 milliards de dollars, alors que les analystes prévoyaient en moyenne un niveau de 16,3 milliards. Le bénéfice ajusté par action est espéré à 20 cents, trois fois moins élevé que le consensus.

La réaction boursière positive pour l'heure semble donc essentiellement liée aux intentions de réduction des coûts, alors qu'Intel demeure victime de la chute de la demande. Pat Gelsinger, CEO du groupe, déplore encore la détérioration macroéconomique persistante. Pour l'année, Intel réduit ses prévisions de revenus entre 63 et 64 milliards de dollars, ce qui représenterait un déclin voisin de 20%. La marge brute devrait se tasser encore à 47,5% environ. Le bénéfice par action est anticipé à 1,95$.