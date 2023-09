Intel scelle un partenariat avec Tower Semi

(Boursier.com) — Intel Foundry Services (IFS) et Tower Semiconductor, fonderie leader de solutions de semi-conducteurs analogiques, ont annoncé un accord dans le cadre duquel Intel fournira des services de fonderie et une capacité de fabrication de 300 mm pour aider Tower à servir ses clients dans le monde entier. Aux termes de l'accord, Tower utilisera l'usine de fabrication avancée d'Intel au Nouveau-Mexique. Tower investira jusqu'à 300 millions de dollars pour acquérir et posséder des équipements et autres immobilisations qui seront installés au Nouveau-Mexique, fournissant ainsi un nouveau couloir de capacité pour la croissance future de Tower, permettant ainsi de répondre à la demande prévue des clients pour le traitement analogique avancé 300 mm. L'accord de partenariat intervient moins d'un mois après que les deux compagnies ont abandonné leurs plans de fusion, le deal de 5,4 milliards de dollars n'ayant pas recueilli l'accord des autorités chinoises.