Intel s'effondre après les comptes

Intel s'effondre après les comptes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Intel, leader des microprocesseurs, dévisse désormais de 17% sous les 50$ à Wall Street, de retour sur ses planchers du mois de mars suite à ses annonces trimestrielles. Le Californien a indiqué hier jeudi que le développement de son processeur de nouvelle génération de 7 nanomètres avait pris six mois de retard.

Ces délais plombent donc la valeur en bourse, alors que dans le même temps, Intel fait état pour le deuxième trimestre clos en juin de revenus totalisant 19,73 milliards de dollars et d'un bénéfice par action ajusté de 1,23$. En comparaison, le consensus était de 18,55 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 1,11$ de bpa. Bob Swan, CEO du groupe, évoque même un excellent trimestre, "bien au-dessus de nos attentes avec la forte demande continue de performances informatiques pour prendre en charge les services fournis dans le cloud, un environnement de travail et d'apprentissage à domicile et la création de réseaux 5G".

Le report de six mois annoncé hier déçoit cependant, d'autant plus que le groupe de Santa Clara avait déjà eu des difficultés à développer sa puce de 10 nanomètres. Il fait en revanche le bonheur d'AMD (Advanced Micro Devices) ou de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., dont les deux titres devraient grimper ce jour sur la cote américaine.

Intel prévoit des ventes de 18,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal et un bénéfice par action ajusté de 1,1$, alors que les analystes tablaient sur 17,9 milliards de recettes et 1,14$ de bpa ajusté. Le groupe a pour finir ajusté sa guidance annuelle de revenus à 75 milliards de dollars, contre 73,9 milliards de dollars de consensus.