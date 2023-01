Intel s'écroule à Wall Street, pas de reprise en vue

(Boursier.com) — Intel plongeait hier soir de près de 10% après bourse à Wall Street. Le géant américain des microprocesseurs a complètement raté le consensus pour le trimestre clos, déplorant une perte. Le bout du tunnel n'est pas encore visible, le groupe s'abstenant pour l'heure de prévisions annuelles. Le groupe a annoncé une perte du quatrième trimestre de 664 millions de dollars, ou 16 cents par action, contre un bénéfice net de 4,62 milliards de dollars il y a un an. Après ajustements, pour tenir compte des frais de restructuration et d'autres éléments, Intel a affiché un bénéfice de seulement 10 cents par action, contre 1,13$ par action il y a un an. Les revenus ont plongé à 14,04 milliards de dollars, contre 20,52 milliards de dollars un an auparavant, ce qui matérialise aussi un 10e trimestre consécutif de baisse des ventes d'une année sur l'autre. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un bénéfice de 21 cents par action pour un chiffre d'affaires de 14,49 milliards de dollars, sur la base de prévisions d'Intel de 20 cents de bénéfice par action pour 14 à 15 milliards de dollars de revenus.

Les dirigeants prévoient une perte ajustée de 15 cents par action pour des revenus d'environ 10,5 à 11,5 milliards de dollars et une marge brute ajustée d'environ 39% pour le trimestre en cours. Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient un bénéfice ajusté du premier trimestre de 25 cents par action pour des revenus de 13,9 milliards de dollars. Le directeur général du groupe californien, Pat Gelsinger, a indiqué qu'il ne fournirait pas de prévisions pour 2023. Gelsinger a limité les perspectives au trimestre en cours, citant des incertitudes macroéconomiques, une digestion de l'inventaire PC "difficile" à prévoir et un marché des centres de données en contraction. "Nous nous attendons à ce que la consommation de serveurs au premier trimestre (marché adressable) diminue à la fois de manière séquentielle et d'une année sur l'autre à un rythme accéléré, avec une consommation de serveurs TAM au premier semestre 2023 en baisse d'une année sur l'autre avant de renouer avec la croissance au second semestre", a ajouté Gelsinger.

Le directeur financier David Zinsner a quant à lui déclaré aux analystes que la société instituerait un changement comptable au premier trimestre, où Intel prolongera la durée de vie utile de ses machines à huit ans contre cinq. A propos de la manière dont Intel pourrait revenir à la fourchette de marges de 51% à 53% qu'il avait promise il y a un an, Zinsner a précisé qu'une déplétion importante des stocks sur les inventaires PC toucherait les marges brutes de 400 points de base au premier trimestre. La marge brute pour le quatrième trimestre a chuté à 43,8% contre 55,8% il y a un an.