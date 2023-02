Intel réduit son dividende au plus bas depuis 2007

(Boursier.com) — Intel a réduit son dividende annuel des deux tiers à 50 cents par titre, au plus bas en 16 ans, afin de préserver du cash dans un contexte difficile. Ainsi, le géant des microprocesseurs réduira son coupon trimestriel à 12,5 cents par titre, le premier dividende réduit étant payable le 1er juin. Le dividende était auparavant de 36,5 cents par titre et trimestre, ce qui aurait représenté un coût annuel de plus de 6 milliards de dollars en 2023. Le groupe explique que cette décision reflète l'approche délibérément prudente du conseil d'administration en matière d'allocation de capital, afin de mieux positionner la compagnie pour créer de la valeur à long terme. La flexibilité financière accrue doit permettre à Intel de soutenir les investissements critiques destinés à réaliser la transformation du groupe durant une période d'incertitude économique.