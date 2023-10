Intel : PSG, PSG, PSG !

(Boursier.com) — Intel progresse avant bourse à Wall Street, alors que le géant des processeurs prévoit de faire de son unité de puces programmables une activité autonome à partir de janvier, et de l'introduire ensuite en bourse, dans les deux à trois ans prochains. Ainsi, le groupe a précisé que son 'Programmable Solutions Group' allait opérer de manière indépendante à partir du 1er janvier 2024. Par la suite, le groupe étudiera une IPO de cette activité et pourrait aussi évaluer des opportunités avec des investisseurs privés tout en conservant une part majoritaire. En attendant, Sandra Rivera, une "vétéran" du groupe, a été nommée directrice générale de l'entité. Rappelons que cette division PSG avait été acquise auprès d'Altera pour près de 17 milliards de dollars en 2015.

L'unité continuera d'utiliser les usines Intel pour concevoir ses puces. Le groupe dit aussi avoir lancé une revue interne et externe étendue pour remplacer Rivera, qui supervise actuellement les activités d'Intel dédiées aux centres de données et aux puces d'intelligence artificielle, des activités cruciales qui peinent à rivaliser face à Nvidia et AMD. Ainsi, Intel entend débloquer de la valeur et se concentrer sur son coeur de métier. Le groupe dirigé par Pat Gelsinger avait précédemment vendu son unité de puces mémoires à SK Hynix.