Intel : les projets d'usines en Europe détaillés ce mardi !

(Boursier.com) — Le géant américain des semi-conducteurs, Intel, prévoit de détailler mardi ses projets d'investissement dans la recherche et la fabrication de semi-conducteurs en Europe. Le groupe a convié la presse à une vidéo-conférence sur le sujet ce mardi à 14h heure française. Il devrait notamment dévoiler à cette occasion la très attendue localisation de ses futurs sites de R&D et de production sur le continent.

En septembre dernier, Intel avait annoncé un projet d'investissement en Europe pouvant atteindre 95 milliards de dollars (86,6 MdsE) au cours de la prochaine décennie. Le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, avait déclaré à 'Reuters' que la société annoncerait les sites retenus dans les mois à venir. Depuis, les rumeurs vont bon train sur les lieux d'implantation de ces futurs sites.

Selon des informations publiées par Reuters en février, l'usine principale serait située en Allemagne, probablement dans la petite ville de Magdebourg. Intel pourrait également implanter des usines en France et en Italie, selon deux sources proches du dossier. Rome a annoncé de son côté prévoir d'investir plus de 4 MdsE jusqu'en 2030 pour développer la production de puces électroniques.

Actuellement, Intel produit déjà des semi-conducteurs en Europe, dans une usine en Irlande, mais les futurs sites produiront des puces de nouvelle génération.

Union européenne et Etats-Unis dans la course aux puces électroniques

En février, la Commission européenne a lancé un plan de 43 MdsE pour renforcer les capacités technologiques et d'innovation de l'UE dans les semi-conducteurs, et visant à garantir sa sécurité d'approvisionnement et sa souveraineté technologique. Actuellement, l'UE ne produit que 10% des puces mondiales sur son sol, et l'European Chips Act entend atteindre les 20% à horizon de 2030.

La crise du coronavirus et la transition vers les véhicules électriques ont entraîné depuis deux ans des pénuries de composants et des retards d'approvisionnement qui ont mis en lumière cette dépendance de l'Europe, mais aussi des Etats-Unis, vis-à-vis de l'Asie, et notamment Taiwan et la Chine.

Outre-Atlantique, le président américain Joe Biden soutient un projet de loi consacrant plus de 52 Mds$ de subventions au développement du secteur des semi-conducteurs aux Etats-Unis. Lors de son discours sur l'état de l'Union, le 1er mars dernier, le président américain Joe Biden a d'ailleurs félicité Pat Gelsinger pour ses projets ambitieux en la matière.

Intel a ainsi prévu d'investir jusqu'à 100 Mds$ sur 10 ans dans son pays d'origine pour construire la plus grande usine de fabrication de puces au monde, dans l'Etat de l'Ohio. Les Etats-Unis ne produisent plus que 12% des puces électroniques dans le monde, contre 37% en 1990.